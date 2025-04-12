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Парламент Британии одобрил закон, благодаря которому British Steel продолжит работать

Палата лордов Британии одобрила срочный законопроект для спасения British Steel
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Dominic Lipinski/Reuters

Срочный законопроект, нацеленный на продолжение работы крупнейшего завода сталелитейной компании British Steel в Великобритании, которому грозит закрытие на фоне финансовых затруднений, был одобрен палатой лордов и получил королевскую санкцию. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что текст законопроекта согласовали обе палаты парламента Великобритании, документ также получил королевскую санкцию.

Законопроект официально вступил в силу.

Это позволит правительству использовать государственные средства для поддержки работы двух доменных печей предприятия British Steel.

Накануне сообщалось, что британский парламент прервал каникулы, чтобы обсудить возможную национализацию металлургической компании British Steel.

О том, что власти Великобритании могут изъять в оборот государства активы British Steel, сообщала газета Financial Times. Компания оказалась под угрозой закрытия после того, как ей не удалось договориться с собственным владельцем — китайской группой Jingye — о финансовой поддержке.

По предварительной информации, сейчас British Steel и британские министры спорят на тему замены устаревших сталеплавильных печей. Правительство готово выделить на проект порядка £500 млн из необходимых £2 млрд.

Ранее Nippon Steel и U.S. Steel подали в суд на Байдена из-за блокирования сделки по слиянию.

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