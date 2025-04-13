США стали поставлять в Европу больше СПГ, чем Россия

Соединенные Штаты обогнали Россию в объемах поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в первом квартале 2025 года. Об этом сообщает сообщает издание Euractiv со ссылкой на данные экономического аналитического центра Bruegel.

Уточняется, что американский импорт СПГ в Европейский союз составил 18 млрд куб. м по сравнению с 10 млрд куб. м из России. Тем не менее, основным поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) на европейские рынки, не менее 23,5 млрд куб. м., остается Норвегия.

Экспорт российского природного газа в формате СПГ в первом квартале 2025 года (январь — март) составил всего 8 млн тонн, это наиболее низкий показатель с 2021 года. Тем временем, США поставили в тот же период на мировые рынки до 26 млн тонн.

До этого стало известно, что Россия и Шри-Ланка рассматривают возможность увеличения объема поставок энергетических ресурсов из РФ в республику.

Ранее сообщалось, что в ЕС насчитали траты на российские энергоресурсы, равные покупке тысяч F-35.