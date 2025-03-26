Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЕС насчитали траты на российское энергоресурсы, равные покупке тысяч F-35

Комиссар Йоргенсен: ЕС потратил на топливо из РФ сумму, равную цене тысяч F-35
close
Нина Падалко/РИА Новости

Еврокомиссар по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен призвал снижать энергетическую зависимость от российских энергоресурсов, поскольку с начала СВО Европа потратила на них сумму, равную цене 2400 истребителей F-35. Об этом сообщает телеканал N-tv.

«Продолжать закупать ископаемое топливо у России и тем самым косвенно пополнять военный бюджет Путина совершенно нецелесообразно. С начала войны мы потратили на ископаемое топливо из России столько же денег, сколько стоили бы 2400 истребителей F-35», — сказал Йоргенсен.

По его словам, такое развитие событий «невероятно», а ЕС продолжает пополнять военный бюджет России.

До этого депутат Европейского парламента, экс-командующий силами обороны Эстонии Рихо Террас предостерег Германию от возобновления покупки российских энергоносителей, поскольку это будет сравнимо с ситуацией, когда «человек мочится в штаны холодным зимним днем». По его мнению, дешевый российский газ сделал Германию зависимой, и для Берлина было бы еще хуже вновь закупать энергоносители из РФ. Террас утверждает, что Москва показала себя «ненадежным партнером».

Ранее глава Евросовета призвал обзавестись всеми средствами защиты от России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами