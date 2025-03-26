В ЕС насчитали траты на российское энергоресурсы, равные покупке тысяч F-35

Еврокомиссар по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен призвал снижать энергетическую зависимость от российских энергоресурсов, поскольку с начала СВО Европа потратила на них сумму, равную цене 2400 истребителей F-35. Об этом сообщает телеканал N-tv.

«Продолжать закупать ископаемое топливо у России и тем самым косвенно пополнять военный бюджет Путина совершенно нецелесообразно. С начала войны мы потратили на ископаемое топливо из России столько же денег, сколько стоили бы 2400 истребителей F-35», — сказал Йоргенсен.

По его словам, такое развитие событий «невероятно», а ЕС продолжает пополнять военный бюджет России.

До этого депутат Европейского парламента, экс-командующий силами обороны Эстонии Рихо Террас предостерег Германию от возобновления покупки российских энергоносителей, поскольку это будет сравнимо с ситуацией, когда «человек мочится в штаны холодным зимним днем». По его мнению, дешевый российский газ сделал Германию зависимой, и для Берлина было бы еще хуже вновь закупать энергоносители из РФ. Террас утверждает, что Москва показала себя «ненадежным партнером».

Ранее глава Евросовета призвал обзавестись всеми средствами защиты от России.