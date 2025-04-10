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Россия планирует увеличить поставки энергоресурсов в Шри-Ланку

Россия рассматривает возможность увеличить поставки энергоресурсов в Шри-Ланку
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Global Look Press

Россия и Шри-Ланка рассматривают возможность увеличения объема поставок энергетических ресурсов из РФ в республику. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минэнерго РФ по итогам переговоров замглавы ведомства Романа Маршавина с шри-ланкийским коллегой Кумаром Джаякоди.

«В ходе встречи также была затронута тема привлечения российских компаний к проектам по сооружению и модернизации объектов энергетической инфраструктуры, в том числе СПГ», — указано в сообщении.

Маршавин также назвал Шри-Ланку перспективным партнером, выразившим готовность сотрудничать по инвестиционным проектам в сфере энергетики.

Также 10 апреля послы Филиппин и Таиланда заявили, что их страны заинтересованы в импорте сжиженного природного газа (СПГ) из России.

Кроме того, филиппинский дипломат отметил интерес своего государства к российским малым ядерным реакторам. Он не исключил, что в будущем такие проекты могут быть реализованы при содействии российской стороны.

Ранее сообщалось, что в ЕС насчитали траты на российские энергоресурсы, равные покупке тысяч F-35.

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