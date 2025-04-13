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Профессор Вьюгин связал укрепление рубля с расчетами в криптовалюте

Профессор Вьюгин: укрепление рубля может быть связано с расчетами в криптовалюте
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Depositphotos

Нынешнее укрепление рубля может быть связано с переводом внешнеторговых расчетов российских компаний в криптовалюту. Об этом РИА Новости заявил профессор ВШЭ Олег Вьюгин.

«Например, есть такая информация, что в расчетах с Китаем Россия использует криптовалюту. То есть это означает, что спроса на доллары нет. То есть не нужен доллар для того, чтобы проводить эти расчеты, поскольку расчет очень сложно проходит, ну и таким образом вроде бы и зачем этот доллар», — заявил Вьюгин на на конференции по инвестициям и трейдингу в России Profit Conf 4.0.

Он добавил, что в нынешней ситуации нет особого спроса на юань из-за хорошей ситуации с ликвидностью. Поэтому, как считает профессор, использование альтернативных способов расчета снижает спрос на «твердые» валюты и способствует росту рубля.

Также кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер спрогнозировал для «Газеты.Ru», что до конца весны рубль начнет дешеветь.

Ранее аналитик допустил, что россиян, хранящих деньги «под матрасом», станет меньше.

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