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Аналитик: россиян, хранящих деньги «под матрасом», станет меньше

Аналитик Калманович: доля россиян, хранящих сбережения наличными, упадет ниже 20%
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Shutterstock

Доля россиян, которые хранят сбережения наличными, к концу 2025 года опустится ниже 20%, спрогнозировал для «Газеты.Ru» главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

«В 2024 году доля россиян, хранящих сбережения наличными, снизилась с 32 до 20%, а к концу года составила около 15%. В 2023 году этот показатель составлял 22%. Тренд на сокращение продолжается: все меньше россиян предпочитают хранить деньги «под матрасом». Снижение доли таких граждан связано с ростом доверия к финансовым институтам и стремлением защитить сбережения от инфляции с помощью более выгодных инструментов», — сказал аналитик.

По его словам, речь идет как о рублях, так и о зарубежной валюте. Калманович уточнил, что объем наличной иностранной валюты «на руках» снижается и на начало 2025 года уменьшился на 4,9%.

Финансовые консультанты обычно советуют держать в наличной форме сумму на один-три месяца жизни (на случай экстренных ситуаций), а остальное — в более устойчивых и доходных инструментах (вклады, облигации, валюта).

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