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Россиянам назвали самый эффективный метод копить

Финансист Матвеева: системная бытовая экономия позволяет стабильно копить

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Miljan Zivkovic/Shutterstock/FOTODOM

Многие люди стараются откладывать крупные суммы сразу, чтобы как можно быстрее достичь своих целей, но этот путь нельзя назвать мудрым. Об этом «Газете.Ru» сказала финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5 Ольга Матвеева. Она посоветовала россиянам системную бытовую экономию.

По словам финансиста, преимуществом этого подхода является возможность создания накоплений постепенно, но стабильно. Матвеева подчеркнула, что небольшие, но регулярные сбережения способны привести к значительным результатам. Одним из примеров такой экономии могут быть программы лояльности и кешбэк-сервисы, которые возвращают часть денег с покупок по карте.

«Бытовая экономия позволяет грамотно управлять своим бюджетом, создавая «свободные» деньги для накоплений. Например, если вы используете кешбэк-программы или следите за акциями в магазинах, можно откладывать сэкономленную сумму на специальный счет. Это не только помогает увеличить сбережения, но и улучшает ваши финансовые привычки», — рассказала эксперт.

Кроме того, программы лояльности в магазинах и использование сезонных скидок являются эффективными инструментами. Матвеева посоветовала покупать сезонные товары вне их пикового спроса — например, приобретать летнюю обувь зимой или зимнюю одежду летом. Это позволяет не только сэкономить, но и направить разницу в цене на создание финансовой подушки безопасности, заключила Матвеева.

По данным опроса Anderida Financial Group, доля россиян, хранящих деньги дома, за год упала с 32 до 20%.

Ранее были названы самые выгодные способы вложений.

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