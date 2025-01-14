Россиянам объяснили, как выгодно инвестировать 1 млн рублей

Инвестбанкир и основатель медиа Bitkogan Евгений Коган в интервью РБК рассказал, что частному инвестору лучше вкладывать средства в разные активы.

По мнению финансиста, треть от 1 млн руб. можно инвестировать сейчас, а затем подождать удобного момента и приобрести другие активы. Так, по 20% от этой суммы можно вложить в корпоративные облигации, акции качественных и недооцененных эмитентов и точечные истории, позволяющие заработать на большой волатильности; а по 10% можно инвестировать в фонды денежного рынка, замещающие облигации, золото и иные металлы и облигации федерального займа.

На прошлой неделе финансовый эксперт Юлия Кузнецова рассказала «Газете.Ru», что экономическая ситуация в 2025 году не будет иметь сильных отличий от прошлого года. Она считает, что ждать серьезных улучшений тоже не стоит: по прогнозам ЦБ, ключевая ставка на уровне 21% будет сохраняться достаточно долго, а ее снижение возможно только в 2026 году. В связи с этим Кузнецова порекомендовала продолжить размещать денежные средства на банковских депозитах, а если есть навыки инвестирования — открыть ПИФ (паевой инвестиционный фонд) и купить фонд ликвидности, а также присмотреться к облигациям на долгосрочной основе.

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