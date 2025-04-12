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Стало известно, какой экономический ущерб понесла Сербия из-за протестов

Брнабич: протесты в Сербии нанесли экономический ущерб на €700 млн
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Darko Vojinovic/AP

Сербия из-за продолжающихся студенческих протестов потеряла €700 млн в виде недополученных иностранных инвестиций. Об этом заявила председатель парламента балканской республики Ана Брнабич, передает ТАСС.

«Экономические последствия ужасны. Мы упустили €700 млн инвестиций — это тысяча новых рабочих мест, это чьи-то зарплаты и чьи-то лучшие пенсии. Но это можно компенсировать более упорным трудом и дисциплиной», — заявила она.

По словам Брнабич, самое главное над чем нужно поработать властям — выстаивание диалога в обществе. Она отметила, что особенно пугают последствия, затрагивающие сферу образования, поскольку протестующие студенты перестали уважать педагогов.

До этого вице-премьер Сербии Александар Вулин заявил, что Евросоюз наметил проект в целях свержения президента Сербии Александара Вучича при поддержке западных спецслужб. По его словам, в Брюсселе хотят привести к власти такое правительство Сербии, которое «разделяет ценности ЕС». Речь идет о признании Косова и введении санкций против России, пояснил он.

Ранее Вучич извинился за поддержку Сербией антироссийской резолюции.

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