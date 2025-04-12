Инвесторы стали бояться покупать активы США

Хотя американский фондовый рынок продемонстрировал определенное восстановление, введение Дональдом Трампом импортных пошлин вызвало серьезные перемены в восприятии рынка инвесторами, трейдерами и аналитиками. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, возникли обоснованные сомнения в целесообразности инвестиций в американские активы из-за возросших рисков. Среди инвесторов усилились опасения по поводу потенциальной потери США своего доминирующего положения в мировой финансовой системе.

Генеральный директор инвестиционной компании Toews Asset Management Филлип Туз выразил обеспокоенность потенциальными негативными последствиями для рынка облигаций, подчеркнув шоковое состояние рынков.

Источники Bloomberg, знакомые с ситуацией, сообщили о значительных финансовых потерях, понесенных трейдером Александром Филиппсом из Tudor Investment Corp. в апреле. По предварительной оценке, потери Филиппса, связанные с рыночной волатильностью, вызванной введением пошлин, составили около $140 миллионов. При этом Филиппс остается в компании, управляющей активами в размере $16 миллиардов, с целью компенсировать понесенные убытки.

Сегодня издание Bild писало, что президент США Дональд Трамп якобы «разочарован» своими советниками из-за результатов введения жестких тарифов, поэтому отодвигает от себя сторонников этого решения.

Ранее Трамп заявил, что падение рынков не стало причиной приостановки пошлин.