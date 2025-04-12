Зеленский ввел санкции против экс-главы Нацбанка и экс-секретаря СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о новых персональных санкциях по решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Документ опубликован на его сайте.

В санкционный список включили Сергея Арбузова (бывший первый вице премьер-министр Украины, в начале 2014 года исполнявший обязанности премьер-министра Украины, экс-глава Нацбанка), Андрея Клюева (экс-секретарь СНБО, бывший глава Администрации президента Украины и нардеп, был одним из лидеров Партии регионов).

Кроме того, санкции ввели в отношении Виктора Полищука (бизнесмен, бывший владелец ТРЦ «Гулливер» в Киеве и сети магазинов «Эльдорадо») и Алены Шевцовой (совладелица «Айбокс банка»).

11 апреля украинский президент ввел санкции против 18 юридических и 130 физических лиц, включая российских журналистов.

В перечень попали холдинг «Ньюс Медиа» (Life, Mash, SHOT, Super), издание News Front, движение «Другая Украина», телерадиокомпания «Таврия», информационно-издательский центр «Петроцентр», издание «Правда.Ру» и другие.

Ранее Зеленский призвал «не нервничать» по поводу снятия санкций с России.