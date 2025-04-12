В Аргентине снимут ограничения на продажу долларов

В Аргентине с 14 апреля снимут ограничения на покупку-продажу долларов для граждан. Об этом заявил аргентинский министр экономики Луис Капуто в беседе с журналистами, пишет РИА Новости.

«Начиная с понедельника, мы снимаем обменные ограничения», — отметил он.

Ограничения действовали несколько лет.

В декабре прошлого года президент страны Хавьер Милей заявил, что в Аргентине завершилась рецессия, и начался экономический рост. Обращаясь к нации по случаю годовщины вступления в должность президента, Милей отметил, что страна выдержала «испытание огнем». Президент поблагодарил граждан за оказанное доверие своему правительству.

Милей подчеркнул, что страна оставила худшее позади, и в будущем будет все лучше и лучше. Он выразил уверенность в том, что в Аргентине наступают счастливые времена.

В декабре 2023 года Милей подписал указ о более чем 300 реформах, направленных на дерегулирование экономики. Этот документ отражает его видение развития страны. Некоторые положения были переработаны в законы и одобрены парламентом в июне. Реформы касаются приватизации государственных компаний, отмены ценового регулирования, изменения трудовых отношений и налоговой политики, а также нового подхода к привлечению иностранных инвестиций.

Ранее инфляция в Аргентине разогналась до 107%.