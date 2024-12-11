Президент Аргентины заявил об успехах в национальной экономике

В Аргентине завершилась рецессия, и начался экономический рост, заявил президент страны Хавьер Милей. Об этом сообщает РИА Новости.

Обращаясь к нации по случаю годовщины вступления в должность президента, Милей отметил, что страна выдержала «испытание огнем». Он подчеркнул, что в Аргентине закончилась рецессия, и национальная экономика начала расти.

Президент поблагодарил граждан за оказанное доверие своему правительству.

Милей заявил, что страна оставила худшее позади, и в будущем будет все лучше и лучше. Он выразил уверенность в том, что в Аргентине наступают счастливые времена.

5 декабря сообщалось, что Милей назвал склонность к центризму в политике глупостью.

В декабре 2023 года Милей подписал указ о более чем 300 реформах, направленных на дерегулирование экономики. Этот документ отражает его видение развития страны. Некоторые положения были переработаны в законы и одобрены парламентом в июне. Реформы касаются приватизации государственных компаний, отмены ценового регулирования, изменения трудовых отношений и налоговой политики, а также нового подхода к привлечению иностранных инвестиций.

Ранее инфляция в Аргентине разогналась до 107%.