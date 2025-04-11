В Госдуме объяснили, с чем связан рост цен в России

Рост цен в России вызван, в том числе, кредитной политикой. Об этом рассказал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку, депутат фракции СРЗП Анатолий Аксаков, передает Дума ТВ.

По его словам, вместе со спросом на кредиты в стране растет и спрос на товары. В пример он привел инфляционное давление и массовую льготную ипотеку, которая спровоцировала рост цен на жилье.

При этом депутат добавил, что многие компании изменили производственные процессы и начали производить больше товаров, востребованных на рынке, с отсрочкой. Это может привести к насыщению рынка и снижению ключевой ставки, уточнил он.

«Поэтому я смотрю с оптимизмом на ситуацию. Думаю, что уже к концу года мы все увидим такую сбалансированную ситуацию с точки зрения и инфляции, и процентных ставок по кредитам, и в целом ситуацию в экономике», — заключил Аксаков.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев до этого заявил «Газете.Ru», что ослабление рубля, недоступные кредиты и подорожание товаров — три главных риска для россиян от торговых войн из-за импортных пошлин США.

Ранее глава Lavazza возмутился ростом цен на кофе.