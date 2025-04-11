Глава Lavazza возмутился ростом цен на кофе в РФ

Глава Lavazza Антонио Баравалле предупредил о потенциальном крахе мирового кофейного рынка, связав это с неудержимым ростом цен на кофе. Об этом он рассказал в интервью Financial Times.

Он выразил обеспокоенность по поводу стоимости эспрессо и капучино в ведущих мировых городах, назвав цены в Лондоне и Нью-Йорке завышенными и неустойчивыми.

«Такой рост не может продолжаться бесконечно,» – заявил Баравалле, сравнив ситуацию с «пузырем» на фондовом рынке, который неизбежно лопнет. По данным ФАО, стихийные бедствия в ключевых регионах производства кофе, таких как Бразилия и Вьетнам, усугубляют проблему, способствуя дальнейшему росту цен на кофейные зерна.

В ответ на повышение стоимости сырья многие производители перешли на более дешевые сорта и переложили часть затрат на потребителя, что, по мнению издания, привело к снижению спроса.

Аналитический центр «Чек индекс» зафиксировал значительный рост цен на кофе в России в период с 2020 по 2025 год.

До этого биржевые цены на кофе в мире выросли на 4%.

Ранее депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Дмитрий Гусев направил в Федеральную антимонопольную службу заявление с просьбой провести проверку цен на яйца перед Пасхой и не допустить спекуляций.