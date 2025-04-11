В Финляндии одобрили запрет россиянам на сделки с недвижимостью

Парламент Финляндии одобрил запрет россиянам на сделки с недвижимостью

Парламент Финляндии единогласно утвердил предложение правительства о полном запрете на сделки с недвижимостью для россиян. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны.

Как заявил министр обороны Антти Хаккянен, данное решение посылает четкий сигнал о том, что власти Финляндии не позволят дестабилизировать ситуацию в стране.

«Я считаю очень важным и испытываю огромное удовольствие, что парламент поддержал это предложение, целью которого является укрепление национальной безопасности», — сказал он.

Отмечается, что нововведение позволяет правительству вмешиваться даже в тех случаях, если недвижимость уже была законно приобретена до введения запрета.

Законопроект, ограничивающий приобретение недвижимости в стране гражданами России, был внесен на рассмотрение в парламент в феврале.

До этого сообщалось, что руководство атомной электростанции (АЭС) «Олкилуото», расположенной в Финляндии, запретило школьнику с российским паспортом посетить инфраструктурный объект в составе экскурсионной группы.

Ранее в Финляндии арестовали более 30 объектов недвижимости России.