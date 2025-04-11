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Еврокомиссия пока не подготовила план по отказу от углеводородов из России

Представитель ЕК: план ЕС по отказу от российских углеводородов пока не готов
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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Работа над планом Евросоюза по отказу от углеводородов из России пока не закончена. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе, передает РИА Новости.

«Работа продолжается. Готовится дорожная карта, она будет представлена, но дату я назвать не могу. Мы внимательно следим за событиями. Когда этот план появится, то он будет соответствовать своему назначению», — сказала она.

Изначально планировалось, что его представят в начале 2025 года.

В марте Евросоюз отложил публикацию дорожной карты по поэтапному отказу от российского газа. Аналитики сообщали, что изначальный план окончательно отказаться от него к 2027 году также может быть скорректирован.

Евростат сообщал, что ЕС в январе закупил российский газ на €1,9 млрд. Европейские страны заплатили за сжиженный природный газ €1,07 млрд, что на 17% выше показателей декабря прошлого года. Главным импортером стала Франция — €455 млн.

Импорт трубопроводного газа составил €833 млн, что на 10% меньше, чем в декабре 2024 года.

Ранее сообщалось, что Чехия потратила на закупку нефти и газа из России больше, чем на помощь Украине.

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