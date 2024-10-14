Чехия потратила на закупку нефти и газа из России больше, чем на помощь Украине

Чехия с начала специальной военной операции на Украине потратила более €7 млрд на закупку российской нефти и газа, что в пять раз превышает объем ее помощи Украине. Об этом сообщает Центр по изучению демократии (CSD).

По данным его аналитиков, на помощь Украине Чехия выделила €1,29 млрд. При этом импорт российской нефти Чехией принес бюджету РФ более €2,3 млрд налоговых поступлений.

Зависимость Чехии от российской нефти в прошлом году возросла до 60%. Основной нефтеперерабатывающий завод страны Unipetrol, принадлежащий польской Orlen, смог заработать около €1,2 млрд благодаря более низким ценам на российскую нефть по сравнению с азербайджанской. Однако, как отмечают аналитики, эта экономия не сказалась на снижении цен на бензин для потребителей в Чехии.

Эксперты считают, что Чехия имеет возможность полностью отказаться от импорта российских энергоресурсов благодаря использованию Трансальпийского нефтепровода и переходу на сжиженный природный газ. В CSD призвали Евросоюз закрыть все «лазейки» в санкционном законодательстве, чтобы обеспечить полный отказ от российских углеводородов.

По данным Чешского статистического управления, в первой половине 2024 года объем поставок из России в Чехию достиг 34,2 млрд крон, увеличившись на 11,4% в годовом исчислении. Основной вклад в этот рост внес импорт российского газа, который вырос в восемь раз до 8,5 млрд крон по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди других ключевых товаров российского экспорта в Чехию — нефть, топливо для АЭС, металлургическая продукция и синтетические удобрения.

Ранее стало известно, на сколько сократился экспорт нефти из России в ЕС.