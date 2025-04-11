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Объем продаж российского софта за рубеж рухнул

Центробанк сообщил о четвертом подряд годовом падении продаж российского софта
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Depositphotos

Продажи за границу российского программного обеспечения и компьютерных услуг по итогам 2024 года упали в четвертый раз подряд, с $2,9 млрд до $1,9 млрд, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Банка России.

Как отмечается, по итогам 2024 года объем падения продаж отечественного ПО составил 44-47%. Однако эту статистику не подтверждает ассоциация «Руссофт», по расчетам которой продажи за рубеж не только не рухнули, а даже выросли на 7,2%, до $5,9 млрд.

В организации объяснили существенное расхождение схемами по обходу рестрикций. Речь идет о специфических расчетах с зарубежными партнерами, которые не отображаются в статистике регулятора, таких как переводы физическим лицам или платежи в криптовалюте.

Накануне стало известно, что Минэкономразвития продолжит оказывать субсидии бизнесу на выход на рынок ценных бумаг — первый отбор компаний-участников состоится летом 2025 года. Поддержка будет предоставляться в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

По словам замглавы Минэкономразвития Татьяны Илюшниковой, министерство совместно с ЦБ и Московской биржей готовит долгосрочную программу поддержки размещения ценных бумаг на внутреннем рынке до 2030 года.

Ранее стало известно, что среди товаров для параллельного импорта станет меньше одного вида продукции.

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