Среди товаров для параллельного импорта станет меньше одного вида продукции

В списке товаров для параллельного импорта сократят количество наименований брендов косметики и бытовой химии, заявил статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли России Роман Чекушов, пишет ТАСС.

Как отметил Чешуков, Минпромторг может утвердить изменения до конца марта. По его словам, власти планируют постепенно сокращать перечень товаров и брендов в списке для параллельного импорта. Список уменьшают, поскольку в России успешно занимаются импортозамещением. Замминистра констатировал, что по многим товарам в этой сфере российские производители достигли полного самообеспечения.

В то же время перечень намерены пополнить за счет брендов в части инвестиционного импорта для нужд российских промышленных предприятий, особенно с учетом реализации нацпроектов технологического лидерства, где что-то еще пока необходимо поставить, добавил Чешуков.

В прошлом году исследование центра «Фидбэк» показало, что 65% опрошенных россиян дали в целом положительную оценку импортозамещению соцсетей. Из них 39% ответили, что «скорее положительно» относятся к достижениям импортозамещения в медиа, еще 26% — однозначно положительно.

Ранее россиянам назвали самые популярные машины в параллельном импорте.