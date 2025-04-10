Российским компаниям компенсируют затраты на биржевое размещение

МЭР: российский бизнес получит субсидии на выход на биржу в 2025 году

Минэкономразвития продолжит оказывать субсидии бизнесу на выход на рынок ценных бумаг — первый отбор компаний-участников состоится летом 2025 года, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе ведомства. Поддержка будет предоставляться в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

По словам замглавы Минэкономразвития Татьяны Илюшниковой, министерство совместно с ЦБ и Московской биржей готовит долгосрочную программу поддержки размещения ценных бумаг на внутреннем рынке до 2030 года.

«Это позволит создать долгосрочные стимулы для развития рынка капитала в соответствии с поручениями президента и правительства», — пояснила Илюшникова.

Субсидии смогут получить малые и средние предприятия из приоритетных отраслей, а также технологические компании. Компенсироваться будут расходы на организацию размещения, рейтинговые действия, аудиторские и юридические услуги. Для компаний, нацеленных на листинг до 2030 года, предусмотрены отдельные меры поддержки — например, компенсация затрат на размещение облигаций по линии «инвестиционного лифта».

Член совета директоров ЦБ Михаил Мамута отметил, что бизнес пока не всегда хорошо ориентируется в возможностях фондового рынка.

«Очень важно донести до предпринимателей информацию об этих инструментах и мерах господдержки. Мы приглашаем МСП к участию в обучающих мероприятиях», — сказал Мамута.

С 2019 по 2024 год субсидии на биржевое размещение получили 50 эмитентов, размещен 81 выпуск облигаций на 25,6 млрд рублей и два выпуска акций на 0,5 млрд. В 2024 году на программу было выделено 558,7 млн рублей, поддержку получили 32 эмитента. Среди них — компании из сферы биотехнологий, образования, металлургии и пищевого производства.

Ранее были названы три главных фактора экономического роста России до 2035 года.