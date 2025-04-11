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Во всем мире вымирает один вид рыбы

The Guardian: запасы скумбрии стали заканчиваться на фоне чрезмерного вылова
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Shutterstock

Атлантическая скумбрия, которую ранее считали экологически устойчивым видом, находится в опасности из-за чрезмерного вылова, пишет газета The Guardian со ссылкой на данные Общества сохранения морской среды (MCS).

Как пишет газета, запасы этой рыбы находятся в настоящее время в критической точке. С 2009 года ряд стран, в том числе Норвегия, Исландия, Фарерские острова и Великобритания, нарушают рекомендации по добыче рыбы на 5-80%. А за последние четыре года в среднем избыточная добыча достигла 39%.

Представитель MCS Элис Мур посоветовала людям вместо скумбрии есть сельдь и сардины.

В первой половине февраля инвестор, директор по развитию бизнеса инвестиционного клуба «Лига Инвесторов» Станислав Скуйбеда сообщил, что в российских магазинах может возникнуть дефицит красной икры в 2025 году. По его словам, цена банки красной икры в российских магазинах зависит от вида рыбы, производителя и объема упаковки. В среднем цена за 100 граммов икры составляет от 795 до 1 тыс. рублей.

Ранее были названы рыбные паразиты, распространенные в европейской части России.

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