Названы рыбные паразиты, распространенные в европейской части России

Биолог Воронин: в европейской части РФ рыба может быть заражена описторхозом

В европейской части России рабы может быть заражена паразитом Pseudamphistomum truncatum, которые может вызывать описторхоз, рассказал «Газете.Ru» ветврач, заведующий кафедрой аквакультуры и болезней рыб Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины (СПбГУВМ) Владимир Воронин.

Описторхоз – это заболевание характеризуется поражением внутрипеченочных желчных протоков, желчного пузыря и протоков поджелудочной железы.

«Паразит относится к семейству описторхид и встречается, например, в Финском заливе, в озере Ильмень и некоторых других. Однако численность этих личинок невелика и опасность невысокая, потому что мы не употребляем в пищу сырую рыбу, а готовим ее различными способами: жарим, варим или солим. Даже если в рыбе есть личинки, они погибают в процессе обработки», – отметил специалист.

Обычно этот паразит можно найти в карповых рыбах, таких как лещ, плотва, густера, язь и другие виды.

«Заражение от щуки, окуня и судака не возможно. Осетровые (стерлядь и другие), лососевые (кета, горбуша, лосось) и морские рыбы абсолютно безопасны в отношении заражения описторхозом», – добавил ветврач.

Подробнее о том, какими паразитами можно заразиться от морской и речной рыбы, – в материале «Газеты.Ru».

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