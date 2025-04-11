Перевозка грузов по России существенно подорожала

Стоимость грузовых автоперевозок по России в январе — марте выросла на 12% относительно аналогичного периода 2024 года, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные компании «АвтоГрузЭкс».

Рост стоимости услуг объяснили несколькими причинами, в том числе цена подскочила из-за роста лизинговых платежей, утильсбора и затрат на обслуживание транспортных средств.

Как отметили в компании, в наибольшей степени за отчетный период увеличился размер утильсбора, годовой прирост составил 75-80%. Лизинговые платежи, в свою очередь, поднялись до 27-28%. Затраты на ремонт грузовиков повысились в среднем на 20%.

Во второй половине марта «АвтоГрузЭкс» обратился в правительство и Ространснадзор с письмом, в котором заявил, что российские автоперевозчики пожаловались главе правительства РФ Михаилу Мишустину на демпингующих конкурентов из Китая. Китайские перевозчики по ценам ниже рыночных берутся за любые заказы, независимо от соответствия транспорта требованиям или сложности задачи, отмечали в письме.

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