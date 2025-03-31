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Российские перевозчики пожаловались на демпинг китайских конкурентов

«Известия»: российские перевозчики пожаловались на демпинг конкурентов из КНР
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WOJCIECH PACEWICZ/EAST NEWS

Российские автоперевозчики пожаловались главе правительства РФ Михаилу Мишустину на демпингующих конкурентов из Китая. Об этом, ссылаясь на письма ассоциации «АвтоГрузЭкс» в правительство и Ространснадзор, сообщает газета «Известия».

Китайские перевозчики по ценам ниже рыночных берутся за любые заказы, независимо от соответствия транспорта требованиям или сложности задачи. Фактически они ведут каботажные перевозки с погрузкой и выгрузкой внутри страны, которые с 1 марта 2025 года разрешены только компаниям из государств ЕАЭС. Китайские водители маскируют их под международные перевозки с частичной разгрузкой в нескольких пунктах на территории РФ. После выполнения международного рейса они берут груз для доставки по России, хотя действующее законодательство запрещает это.

По сведениям «АвтоГрузЭкс», разница в тарифах между российскими и китайскими составляет 20%.

29 января сообщалось, что авторынок России ждет небывалое затоваривание китайскими машинами.

Ранее в России оценили угрозу нашествия товаров из Китая.

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