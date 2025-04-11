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В Госдуме назвали главное препятствие для возвращения иностранных компаний

Депутат Арефьев: иностранные фирмы могут признать иноагентами
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Алексей Майшев/РИА Новости

Многие иностранные компании в случае возвращения в Россию неизбежно станут перечислять деньги в недружественные государства, что станет основанием для присваивания им статуса иноагента. Такое заявление сделал депутат Госдумы Николай Арефьев в беседе с интернет-изданием «Лента.ру».

По словам Арефьева, такая вероятность является главным препятствием для возвращения ушедших фирм обратно на российский рынок. Как полагает в связи с этим парламентарий, России не стоит приглашать иностранные компании. Он убежден, что стране лучше направить усилия на развитие собственных производств, ведь у России «достаточно интеллектуального потенциала».

Во второй половине февраля кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что зарубежные бренды могут вернуться в Россию в любой момент — в стране нет запрета на их деятельность. По его словам, положительным эффектом возвращения зарубежных компаний станет усиление конкуренции на российском рынке, от чего россияне выиграют.

По его словам, дополнительная конкуренция — это один из важных атрибутов рыночной экономики, и, в отличие от недружественных стран, Россия ее поддерживает и не инициирует введение каких-либо санкций в отношении иностранных компаний, не запрещает торгово-экономические отношения.

Ранее эксперт дал прогноз, какие иностранные компании первыми вернутся в Россию.

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