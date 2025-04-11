Стоимость золота поднялась выше $3200

Стоимость тройской унции золота на бирже Comex превысила отметку $3200 впервые с 2 апреля. Об этом пишет ТАСС.

По состоянию на 1:33 по московскому времени цена фьючерса на золото с поставкой в июне 2025 года составила $3209,7 за тройскую унцию (+2,17%), отметило агентство.

3 апреля сообщалось, что стоимость золота на бирже Comex установила новый исторический рекорд. За время торгов 2 апреля фьючерсы на поставку драгоценного металла выросли на 1,12% и достигли отметки в $3201,6 за тройскую унцию (31,1 грамма). Такая цена за золото еще не фиксировалась за всю историю.

В марте инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин прогнозировал, что в среднесрочной перспективе цена тройской унции золота может достичь рекордных $3,2 тысячи. По словам аналитика, драгоценный металл является интересной инвестицией для россиян, поскольку наблюдается слабость доллара по отношению к рублю. Бахтин пояснил, что текущий валютный курс позволяет получить по сути двойной результат — в виде роста стоимости самого золота и повышения курса доллара к рублю.

Ранее в РФ оценили затраты на разведку золота и редкоземельных металлов.