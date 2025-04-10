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В России с сентября введут ограничение на снятие наличных денег

С 1 сентября 2025 года выдачу наличных в РФ ограничат 50 тысячами рублей в сутки
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Александр Сухов/РИА Новости

С 1 сентября 2025 года некоторым категориям россиян невозможно будет снять более 50 000 рублей в сутки, сообщает НСН.

Отмечается, что с 1 сентября вступают в силу поправки к Федеральному закону № 41-ФЗ, целью которых является защита прав клиентов банков и предотвращение случаев мошенничества с банковскими картами.

Кроме того, банк может заблокировать карту на 48 часов, если посчитает операцию нетипичной для клиента — например, снятие денег в ночное время или в другом городе.

Также для определенных категорий граждан будут действовать дополнительные ограничения. Жертвы мошенников, внесенные в базу ЦБ, не смогут снимать более 100 тысяч рублей в месяц.

До этого заместитель главы федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Герман Негляд говорил, что ведомство получит право самостоятельно приостанавливать операции клиентов банков, если заподозрит их в участии в дропперских схемах.

Ранее в РФ предложили ограничить срок действия банковских карт, выдаваемых иностранным гражданам.

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