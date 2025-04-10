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Пошлины США могут поставить под угрозу поставки атомных подлодок AUKUS Австралии

Reuters: пошлины США могут помешать поставке подлодок AUKUS Австралии
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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, могут поставить под угрозу поставку атомных подводных лодок в рамках партнерства AUKUS (трехсторонний военный альянс Австралии, Великобритании и США) Австралии. Об этом пишет Reuters со ссылкой на экспертов и документы.

По данным агентства, австралийские власти разочарованы тем, что тесное военное сотрудничество с США не помогло Канберре избежать американских пошлин. Кроме того, в Австралии набирают силу независимые законодатели, которые призывают пересмотреть сделку по подлодкам.

Вашингтон, в свою очередь, беспокоит нежелание Австралии «даже обсуждать» использование будущего атомного флота в потенциальном противостоянии с Китаем.

«Мы (в США. — «Газета.Ru») пока не видим готовности австралийцев, правительства или официальных лиц, к созданию подобных угроз [в отношении Китая]», — поделился бывший стратег ВМС США Брайан Кларк.

До этого газетаThe New York Times писала, что Австралия рассматривает возможность отказа от укрепления оборонного союза с США из-за непредсказуемой политики президента Дональда Трампа.

Ранее в Австралии предложили США платить репарации России.

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