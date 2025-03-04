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В Австралии предложили США платить репарации России

Австралийский депутат Макрей предложил США начать платить репарации России
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Stoyan Nenov/Reuters

Депутат австралийского города Порт-Морсби Эдриан Макрей предложил Соединенным Штатам начать платить репарации России. Он напомнил, что Вашингтон с начала конфликта на Украине принимает непосредственное участие во всех событиях, в том числе в организации государственного переворота в 2014 году. Об этом Макрей заявил РИА Новости.

«США захватили Украину в результате переворота в 2014 году и дистанционно управляли ею, ввергнув ее в войну, призванную обескровить Россию. <...> Это не Украина должна США денег. Это США должны Украине (и России, и большей части Ближнего Востока) триллионы военных репараций», — считает Макрей.

Также австралийский политик раскритиковал власти США за продолжение сотрудничества с Израилем.

Также лидер британской правопопулистской партии «Наследие» Дэвид Кертен положительно оценил приостановку Соединенными Штатами военной помощи Украине.

Ожидается, что США не будут помогать Украине до тех пор, пока Киев не продемонстрирует готовность мирно урегулировать конфликт. А пока Соединенные Штаты приостановили все поставки военной помощи, в том числе и оружия.

Ранее в Раде отреагировали на требование Трампа вернуть США $500 млрд.

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