Расходы бюджета России взлетели

MMI: в апреле расходы российского бюджета взлетели до 233 млрд рублей в сутки

Траты денег из федерального российского бюджета к 8 апреля взлетели до 233 млрд рублей в сутки, пишет основанный советником председателя Банка России Кириллом Тремасовым Telegram-канал MMI со ссылкой на данные электронного бюджета.

Отмечается, что траты за отчетный период сильно превышают показатели аналогичного периода 2024 года (когда тратили 133,5 миллиарда рублей в сутки) и траты в первом квартале, когда суточные траты в период с 1 по 12 апреля были равны 192 млрд рублей.

По данным Минфина на 8 апреля, в первом квартале из бюджета потратили 11,22 трлн рублей, что с учетом доходов в размере 9,05 трлн дает дефицит, равный 2,17 трлн рублей. Это почти в два раза выше, чем запланировано по итогам года (1,173 трлн рублей).

Накануне зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко, комментируя снижение цен на топливо, сообщил, что проведение специальной военной операции не зависит от уровня цен на нефть.

Ранее эксперт оценил проект бюджета на 2025-2027 годы.