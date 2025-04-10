В США рассказали о странах, предложивших сделки для решения вопроса о пошлинах

Белый дом: около 20 стран предложили сделки для решения вопроса о пошлинах

Около 20 стран сделали Соединенным Штатам конкретные торговые предложения, чтобы урегулировать вопрос о пошлинах. Об этом в интервью телеканалу CNBC заявил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт.

«Можно было бы сказать, что с нами вышли на связь многие страны. <...> Но совсем другое дело, когда страны действительно начинают переговоры и делают предложения. Количество таких стран приближается к 20», — отметил Хассет.

9 апреля президент США Дональд Трамп приостановил действие торговых пошлин на 90 дней в отношении более 75 стран. По словам американского лидера, такое решение было принято после призыва этих стран провести переговоры по решению вопросов, касающихся пошлин.

2 апреля Трамп ввел новую систему торговых пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10%, однако для некоторых стран она в разы выше. В частности, для Китая было решено повысить пошлины до 125%. Как объяснил глава Белого дома, КНР проявила «неуважение к мировым рынкам».

Ранее сообщалось, что Китай сократит импорт нефти из США почти до нуля.