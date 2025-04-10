В Германии закроют два завода Bosch

В ФРГ закроют два завода Bosch к 2026 году из-за экономического кризиса

Немецкая технологическая компания Bosch планирует закрыть два завода своего подразделения Bosch Power Tools из-за экономического кризиса. Об этом говорится в заявлении промышленного профсоюза IG Metall, передает ТАСС.

Речь идет о заводах в Лайнфельдене-Эхтердинген (федеральная земля Баден — Вюртемберг) и в Зебнице в Саксонии. В общей сложности сокращение коснется 500 работников.

Компания приняла это решение из-за проблем в строительной отрасли и сдержанности потребителей. На данных предприятиях, производящих электроинструменты, выпускаются также угловые шлифовальные машины, ударные дрели и садовая техника.

«Это решение дается нам нелегко. Уже реализуемые программы по снижению затрат и повышению эффективности недостаточны», — приводятся в заявлении слова члена совета директоров Bosch Power Tools Томаса Донато.

Профсоюз IG Metall заявил, что не примет этого решения руководства Bosch и будет бороться, а также выдвигать альтернативные предложения.

В марте гендиректор компании Штефан Хартунг рассказал в интервью, что Bosch в 2024 году сократила около 12 тыс. сотрудников. Он отметил, что тенденция сохранится.

Ранее сообщалось, что китайцы собираются скупить автозаводы в Европе.