Глава Bosch признал, что компании не избежать новых сокращений

Гендиректор немецкой транснациональной инженерной и технологической компании Bosch Штефан Хартунг в интервью газете Die Stuttgarter Nachrichten анонсировал дальнейшие сокращения персонала.

Как пишет издание, в прошлом году концерн сократил около 12 тыс. рабочих мест. В 2025-м эта тенденция сохранится.

«Мы не сможем избежать дальнейших сокращений рабочих мест», — сказал Хартунг.

Он объяснил, что это связано со слабостью глобальной экономики, конкуренцией со стороны КНР и неопределенностью среди покупателей. К потере количества рабочих мест ведет и переход от двигателей внутреннего сгорания к электроприводам.

Согласно публикации, несмотря на это, Хартунг смотрит в будущее с оптимизмом и надеется, что худшее позади. По его словам, отрасль электромобилей развивается медленнее прогнозов. Кроме того, многие сотрудники выйдут на пенсию до потери работы из-за происходящих изменений.

Прошлой осенью ушедших из России глобальных игроков автомобильной промышленности накрыла волна рецессии: у Volkswagen, Audi, Bеntley, Nissan, Toyota, BMW, Peugeot, Citroen и других упали продажи и, как следствие, прибыль. Компании готовятся сокращать тысячи рабочих мест и закрывать заводы.

Ранее «Газпром» объявил о планах по масштабному сокращению управленческого аппарата.