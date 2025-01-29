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Китайцы собираются скупить автозаводы в Европе

Reuters: китайские автогиганты собираются скупить автозаводы в Европе
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Генеральный директор Volkswagen Оливер Блюм обсудил с китайскими партнерами по совместному предприятию их заинтересованность в инвестициях в Европу, однако о конкретных решениях китайской стороны по этому вопросу ничего неизвестно, сообщает reuters.com.

Под инвестициями в Европу подразумевается решение вопроса с судьбой двух закрывающихся заводов Volkswagen непосредственно в Германии — в Дрездене и Оснабрюке. На днях представители китайских партнеров побывали на этих предприятиях.

У Volkswagen три партнера по совместным предприятиям в Китае — SAIC, FAW и JAC. Кроме того, немцы владеют долей в Xpeng, Ни одна из этих компаний в настоящее время не имеет производственных мощностей в Европе.

До этого стало известно, что производство кроссовера Audi Q8 e-tron на заводе в Брюсселе завершится 28 февраля. После этого предприятие закроют, а три тысячи работников будут сокращены.

Завод работал с 1949 года. Его закрытие стало частью программы Volkswagen по оптимизации производства, которая подразумевает сокращение более 35 тыс. рабочих мест в Германии, перенос части сборочных цехов и сокращение производства автомобилей примерно на 734 тыс. единиц.

Ранее сообщалось, что Changan снял с продажи в России три модели кроссоверов.

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