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Цены на кофе подскочили

Биржевые цены на кофе в мире выросли на 4%
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Freepik.com

Биржевые цены на кофе в ходе торговой сессии выросли на 4%, при этом какао-бобы подешевели на 2%, свидетельствуют данные торговой площадки ICE Futures.

По состоянию к 14:15 мск стоимость майского (ближайшего) фьючерса на кофе арабика выросла на 3,82% относительно предыдущего закрытия, до $3,5475 за фунт (около $7821 за тонну), цена майского фьючерса на кофе сорта робуста увеличилась на 4,54%, до $5094 за тонну.

Стоимость майского фьючерса на какао-бобы снизилась при этом на 2,13% относительно предыдущего закрытия — до $8267 за тонну.

Во второй половине марта кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что скидки на кофе в российских магазинах в 2026 году могут достигать 20-45%. По его словам, ели в этом году будет хороший урожай кофе в Бразилии, Вьетнаме и Коста-Рике (именно в этих странах в прошлом году плохие погодные условия повлияли на сокращение урожая качественных кофейных ягод), то в 2026 году торговые сети будут устраивать его распродажи по крайне выгодным ценам: скидки на пике могут достигать 20% в первом квартале (за исключением периода со второй половины февраля по первую половину марта) и 45% в последующие кварталы.

Ранее россиянам рассказали, какой кофе самый дешевый.

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