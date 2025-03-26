Россиянам рассказали, какой кофе самый дешевый

Самый дешевый кофе в российских магазинах — сорт робуста, он стоит в среднем 500 рублей за упаковку в 200 граммов. Об этом «Газете.Ru» сообщила основатель онлайн-магазина продуктов с коротким сроком годности Fstok.ru Анастасия Колчина.

«Кофе робуста выращивают в Уганде, Индии, Бразилии, Гватемале и других странах кофейного пояса. Средняя цена упаковки 200 г составляет 500 рублей. Выгоднее приобрести его упаковкой по 1 кг средней стоимостью 1,3-1,5 тыс. рублей. Кофе сорта робуста дешевле из-за более низких затрат на его производство и логистику, а также более высокого урожая по сравнению с арабикой. Также робуста содержит больше кофеина, чем арабика. Вывод — нет смысла переплачивать за более дорогой продукт, так как его цена складывается [в большей степени] из способа добычи и логистики, чем [из] качества», — отметила Колчина.

По прогнозу Колчиной, кофе сорта арабика в российских магазинах может подорожать до 40% в 2025 году при негативном сценарии — например, в случае засухи в Бразилии, резкого ослабления рубля, роста логистических издержек. Колчина уточнила, что кофе робуста подорожает меньше всего.

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