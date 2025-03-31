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Россиянам пообещали большие скидки на кофе в 2026 году

Экономист Балынин: скидки на кофе могут превысить 20% в 2026 году
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Depositphotos

Скидки на кофе в российских магазинах в 2026 году могут достигать 20-45%, спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Если в этом году будет хороший урожай кофе в Бразилии, Вьетнаме и Коста-Рике (именно в этих странах в прошлом году плохие погодные условия повлияли на сокращение урожая качественных кофейных ягод), то в 2026 году торговые сети будут устраивать его распродажи по крайне выгодным ценам: скидки на пике могут достигать 20% в первом квартале (за исключением периода со второй половины февраля по первую половину марта) и 45% в последующие кварталы. Поэтому в 2025 году лучше не закупаться кофе впрок. Целесообразно покупать точно столько кофе, сколько нужно», — отметил экономист.

В настоящее время стоимость кофе арабика и робуста в российских магазинах зависит от марки, состава (чистый сорт или смесь) и размера упаковки. Так, упаковка молотого кофе LAVAZZA Qualita Rossa (смесь арабики и робусты) 250 г стоит около 575 рублей. Цена упаковки кофе в зернах Italy Espresso Intenso (смесь арабики и робусты) 1 кг составляет порядка 1,6 тыс. рублей. За упаковку кофе в зернах Original Arabica 1 кг нужно отдать около 4,2 тыс. рублей. Цены могут меняться в зависимости от производителя, места покупки и акций. В крупных сетевых магазинах можно найти выгодные предложения по скидкам.

Ранее россиянам рассказали, какой кофе самый дешевый.

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