В США предупредили о крахе нефтяной индустрии

Главы американских компаний, занимающиеся добычей сланцевой нефти в США, предупредили о крахе индустрии из-за падения цен на нефть, пишет газета Financial Times.

Как отмечает издание, цены на нефть в США упали уже на 12% с так называемого Дня Освобождения, объявленного президентом Дональдом Трампом, и такое падение делает нерентабельной добычу для компаний, работающих со сланцевой нефтью. Кроме того, обеспокоенности добавляет недавнее решение ОПЕК повысить объемы добычи.

В первой половине марта эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская заявила, что цены на нефть марки Brent могут упасть до $60–65 за баррель в 2025 году.

Она отметила, что динамика нефти также зависит от множества других факторов, которые с трудом можно прогнозировать. Эксперт сказала, что это, в первую очередь, геополитика — например, возможно усиление санкционного давления на Иран. На цены будут влиять также фактор стратегического резерва США — при чрезмерно низких для американских производителей цен на нефть власти США могут принять решение о пополнении стратегического резерва.

Ранее в Госдуме рассказали, сможет ли Россия продолжать СВО при падении цен на нефть.