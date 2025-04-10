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В Госдуме раскрыли механизм возвращения в Россию ушедших брендов

Депутат Гартунг: ушедшие бренды пустят в РФ только в случае необходимости
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Юрий Стрелец/РИА Новости

Большинству покинувших Россию зарубежных компаний возвращаться обратно нет смысла, так как благодаря активному импортозамещению их ниши заняли отечественные бренды. Обратно на рынок РФ они должны заходить только в случае, если нужны здесь, заявил НСН председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг.

«Нужно определиться с теми, кто занял ниши ушедших компаний. Если у нас есть необходимость в тех, кто ушел, тогда с ними в индивидуальном порядке надо это обсуждать», — отметил депутат.

В большинстве случаев ниши, занимаемые ушедшими компаниями, не остались пустующими, из-за чего многим возвращаться «просто некуда», заключил парламентарий.

Напомним, до этого сообщалось, что правительство разрабатывает предварительные критерии, при соблюдении которых ушедшие с 2022 года зарубежные компании смогут возобновить работу в России. Отмечается, что среди возможных требований может быть предоставление гарантий локализации производства, передача технологий, а также создание совместных предприятий с российскими акционерами и роботизация мощностей.

Ранее в Минфине заявили, что возвращение иностранных компаний в РФ произойдет на определенных условиях.

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