Россиянка наткнулась на гвоздь в пасхальном куличе из «Магнита»

Жительница Салехарда в Ямало-Ненецком автономном округе обнаружила гвоздь в пасхальном куличе из сети магазинов продовольственных товаров «Магнит», написала она в паблике «Лабытнанги Info» в соцсети «ВКонтакте».

По словам женщины, она приобрела кулич в магазине по адресу улица Патрикеева, дом 1. Она отметила, что надкусила кулич, уже начала пережевывать пищу и наткнулась на маленький гвоздик. После этого женщина сразу выплюнула его.

В подтверждение своих слов россиянка предоставила фотографии, на которых видно кулич и небольшой гвоздь. Она обратилась к администрации Салехарда с просьбой проверить магазин, где приобрела товар.

На этой неделе Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что житель Саранска обнаружил в конфетах, купленных в одном из магазинов сети «Магнит», личинки насекомых. На опубликованном видео мужчина демонстрирует батончик «Ротфронт», в котором обнаружены насекомые. В беседе с журналистами он рассказал, что приобрел сладости в одном из супермаркетов «Магнит» в Саранске.

До этого Telegram-канал SHOT сообщал, что больше половины — 65% — продукции в магазинах «Маяк» и «Светофор» продается с нарушениями.

Ранее россияне ответили, готовы ли они пробовать еду из насекомых.