Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России допустили, что США могут хотеть ослабления доллара

Финансист Бачеров: США могут желать ослабления доллара
close
Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Администрация президента США Дональда Трампа может преследовать одну парадоксальную цель, вводя высокие пошлины на импортные товары некоторых государств, пишут на сайте телеканала RT со ссылкой на сообщение доцента высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, управляющего активами, инвестора Алексея Бачерова.

По его словам, Трамп может желать ослабления доллара. Он отметил, что американский лидер вместе с командой начали реализовывать изоляционистскую политику с целью вернуть в США больше производств. Бачеров подчеркнул, что власти США решили сделать ставку на американского потребителя.

При этом такие действия американской стороны могут подтолкнуть страны БРИКС к развитию, заставив их уйти от расчетов в долларах.

На этой неделе «Финансы Mail» представили результаты исследования, согласно которым более трети (36%) россиян отнеслись с опасением к введению США новых пошлин на товары из 185 стран, ожидая роста цен и торговых войн. 38% опрошенных отнеслись к решению Штатов положительно, считая, что каждая страна имеет право защищать свой рынок. А 16% полагают, что это никак не повлияет на ситуацию в мире, и 10% затруднились с ответом.

Ранее финансист объяснила, к чему приведут новые импортные пошлины США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами