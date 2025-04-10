В России допустили, что США могут хотеть ослабления доллара

Администрация президента США Дональда Трампа может преследовать одну парадоксальную цель, вводя высокие пошлины на импортные товары некоторых государств, пишут на сайте телеканала RT со ссылкой на сообщение доцента высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, управляющего активами, инвестора Алексея Бачерова.

По его словам, Трамп может желать ослабления доллара. Он отметил, что американский лидер вместе с командой начали реализовывать изоляционистскую политику с целью вернуть в США больше производств. Бачеров подчеркнул, что власти США решили сделать ставку на американского потребителя.

При этом такие действия американской стороны могут подтолкнуть страны БРИКС к развитию, заставив их уйти от расчетов в долларах.

На этой неделе «Финансы Mail» представили результаты исследования, согласно которым более трети (36%) россиян отнеслись с опасением к введению США новых пошлин на товары из 185 стран, ожидая роста цен и торговых войн. 38% опрошенных отнеслись к решению Штатов положительно, считая, что каждая страна имеет право защищать свой рынок. А 16% полагают, что это никак не повлияет на ситуацию в мире, и 10% затруднились с ответом.

Ранее финансист объяснила, к чему приведут новые импортные пошлины США.