Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме напомнили, как семейную ипотеку можно вложить в покупку дачи

Депутат Чаплин заявил, что семейную ипотеку можно потратить на покупку дачи
close
encierro/Shutterstock/FOTODOM

Семейную ипотеку можно потратить на покупку дачи в рамках индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Об этом в разговоре с изданием NEWS.ru напомнил депутат Государственной думы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

«Дача с ИЖС — это не только место для отдыха, но и полноценное жилье, которое можно использовать круглогодично. Это особенно актуально для семей с детьми, которые нуждаются в свежем воздухе и просторе для игр», — заявил Чаплин.

По словам Чаплина, договор индивидуального жилищного строительства является ключевым условием для использования семейной ипотеки.

При этом Минцифры РФ опровергло информацию о повышении ставок по IT-ипотеке. Условия кредитования останутся на прежнем уровне — 6%.

В ведомстве подчеркнули, что льготная ставка и условия ее сохранения закреплены в договоре с банком и не меняются в течение всего срока, на который он заключен.

Ранее россиянам назвали главные ошибки при оформлении ипотеки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами