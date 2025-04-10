В Госдуме напомнили, как семейную ипотеку можно вложить в покупку дачи

Семейную ипотеку можно потратить на покупку дачи в рамках индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Об этом в разговоре с изданием NEWS.ru напомнил депутат Государственной думы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

«Дача с ИЖС — это не только место для отдыха, но и полноценное жилье, которое можно использовать круглогодично. Это особенно актуально для семей с детьми, которые нуждаются в свежем воздухе и просторе для игр», — заявил Чаплин.

По словам Чаплина, договор индивидуального жилищного строительства является ключевым условием для использования семейной ипотеки.

При этом Минцифры РФ опровергло информацию о повышении ставок по IT-ипотеке. Условия кредитования останутся на прежнем уровне — 6%.

В ведомстве подчеркнули, что льготная ставка и условия ее сохранения закреплены в договоре с банком и не меняются в течение всего срока, на который он заключен.

Ранее россиянам назвали главные ошибки при оформлении ипотеки.