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Оценены потери российского бюджета из-за нелегальных конфет

«Ъ»: бюджет теряет более 12 млрд рублей из-за нелегальных продаж сладостей
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Pixabay

Потери российского бюджета из-за нелегального оборота кондитерской и шоколадной продукции в 2025 году составят более 12 млрд рублей в год, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение экспертов Центра экономической экспертизы Высшей школы экономики (ЦЭЭ ВШЭ).

Как установили аналитики, в натуральном выражении контрафактные продажи в 2023 году доходили до 1,49 млрд упаковок. Объем оценили посчитав разницу между объемом продаж и производством вместе с импортом продукции. В 2023 году нелегальная продукция составляла 10%.

В нынешнем году ожидается, что в общем объеме недополученных доходов бюджета 7,39 млрд рублей составит налог на прибыль, а 3,55 млрд — НДС. Еще 956 млн рублей придется на невыплаченные таможенные пошлины, а 174 млн — на налог на прибыль во время продажи продукции.

Во второй половине февраля в пресс-службе ресурса «Чек Индекс» сообщили, что с 1 по 15 февраля 2025 года шоколад в плитках подорожал на 14% к аналогичному периоду 2024 года, до 336 рублей в среднем. Коробки шоколадных конфет прибавили в цене 11%, средний чек достиг 630 рублей. Шоколадные плитки в 2025 году покупали на 5% чаще, чем в 2024-м, а коробки шоколадных конфет — на 7%.

Средний чек на шоколад и конфеты растет, в основном, за счет ценового фактора, на фоне роста затрат производителей в части какао-бобового сырья во всем мире, отметили эксперты ресурса.

Ранее сообщалось, что в России резко подорожало эскимо.

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