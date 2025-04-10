Россиянам порекомендовали накопить 69 млн руб., чтобы не работать после 40 лет

Аналитик Калманович: чтобы не работать после 40 лет, нужна сумма в 69 млн руб.

Зумеры могут позволить себе не работать после 40 лет, если накопят сумму в 69–90 млн рублей, заявил «Газете.Ru» главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

«Если зумер хочет к 40 годам накопить сумму, достаточную для пассивного дохода, ему придется откладывать примерно 100–150 тыс. рублей в месяц при средней ставке по вкладам в 10–12% годовых. Тогда к 40 годам он накопит 69–90 млн рублей, чего хватит на 30–35 лет при последующих расходах в месяц на уровне средней зарплаты в Москве (примерно 180 тыс. рублей). Если ставка по депозитам ниже, например, 7% годовых, придется экономить уже 150–200 тыс. рублей в месяц, а накопленного капитала хватит примерно на 22–35 лет. Размер накоплений зависит от стратегии инвестирования, инфляции и изменения расходов со временем», — отметил аналитик.

По его словам, стратегия зумеров «накопить капитал к 40 годам и не работать» имеет плюсы и минусы. Калманович пояснил, что такая стратегия дает финансовую свободу и возможность распоряжаться временем по своему усмотрению, но требует жесткой экономии и несет риски — инфляция, непредвиденные расходы, нестабильность инвестиций. Эксперт сказал, что доходность инвестиций может быть ниже ожидаемой (из-за снижения ключевой ставки), что отодвинет обретение финансовой независимости. Аналитик заключил, что достижение цели возможно при тщательном планировании, диверсификации активов и регулярной корректировке стратегии.

В последнее время зумеры по всему миру стремятся рано выйти на пенсию — часто к 40 годам. Для достижения этой цели они активно практикуют строгую экономию и инвестирование, что соответствует принципам движения FIRE (Financial Independence, Retire Early — «финансовая независимость, ранний выход на пенсию»). Это движение предполагает значительное сокращение текущих расходов и максимальное увеличение сбережений для обеспечения пассивного дохода в будущем.

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