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В Британии обвинили бывшего российского губернатора в уходе от санкций

Британия обвинила экс-губернатора Севастополя Овсянникова в обходе санкций
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РИА «Новости»

Британский суд признал экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова виновным в уходе от санкций. Об этом сообщает газета The Times.

«Овсянников был признан виновным в нарушении санкций», — сообщает издание, ссылаясь на решение Королевского суда Саутуорка.

По версии следствия, Овсянников незаконно получил от своей жены Екатерины Овсянниковой в общей сложности £76 тыс. Также среди обвинений против Овсянникова — получение денег от брата для покупки и страховки автомобиля Mercedes.

Хотя санкции ЕС и США против Овсянникова были отменены в 2022 году Европейским судом из-за недостатка доказательств, британские санкции оставались в силе. Обвинение утверждает, что Овсянников получил британский паспорт в январе 2023 года, предоставив ложные сведения для открытия банковского счета.

Судебное разбирательство по делу Овсянникова началось в марте 2025 года.

Ранее Новая Зеландия отменила санкции против бизнесмена из России.

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