Россиянам назвали надежный способ хранения денег в 2025 году

Надежнее всего сейчас хранить средства в диверсифицированном инвестиционном портфеле с упором на облигации федерального займа, корпоративные облигации надежных эмитентов и депозиты. Об этом агентству «Прайм» рассказала аналитик Банки.ру Гаянэ Замалеева.

По ее словам, депозиты являются самым выгодным и простым способом сохранить деньги от инфляции. Она добавила, что капитал на счетах в банках застрахован.

Замалеева отметила, что корпоративные облигации более доходны, но риск по ним выше, поэтому следует выбирать бумаги первого эшелона.

До этого директор по коммуникациям криптовалютной биржи exmo.me Михаил Смирнов рассказал, что состоятельные люди часто выбирают криптовалюту в качестве средства для успешного инвестирования. Виртуальные деньги привлекают инвесторов потенциально высоким доходом, но вместе с этим несут серьезные риски. Хакерские атаки, мошеннические схемы, потеря доступа к активам — все это может привести к утрате вложений. Чтобы предотвратить негативные последствия, необходимо применять комплексный подход к безопасности и понимать ключевые угрозы.

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