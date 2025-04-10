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В столице Аргентины прошел антиправительственный митинг

В Буэнос-Айресе несколько тысяч человек провели акцию протеста перед парламентом
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Marcos Brindicci/Reuters

На антиправительственный митинг в центре столицы Аргентины вышли несколько тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС.

Митингующие, собравшиеся по призыву профсоюзов, выразили несогласие с проводимой президентом страны Хавьером Милеем экономической политикой. Кроме того, они выразили поддержку регулярно протестующим аргентинским пенсионерам, требующим улучшения условий жизни на фоне роста цен и сокращения бюджетных расходов.

Акция прошла перед зданием Национального конгресса (парламента) Аргентины.

10 апреля в стране состоится инициированная Всеобщей конфедерацией труда 24-часовая общенациональная забастовка. Она вызвана экономической политикой правительства, приведшей к сокращению рабочих мест, спаду производства и снижению покупательной способности населения.

23 марта сообщалось, что глава консультативного совета правительства Аргентины Демиан Рейдель заявил, что единственной проблемой страны является ее население.

Ранее сообщалось, что законность заработков президента Аргентины Милея поставили под сомнение.

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