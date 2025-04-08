Состояние Трампа упало на полмиллиарда из-за пошлин

Состояние президента США Дональда Трампа сократилось на $500 млн после введения новых таможенных пошлин на импорт из большинства стран мира. Об этом пишет журнал Forbes.

По данным издания, состояние Трампа упало с $4,7 млрд до $4,2 млрд, или на 10%. Причиной этого стало падение стоимости акций компаний Трампа. В частности, Trump Media and Technology Group потеряла 8% цены и $170 млн капитализации. Также убытки понесли компании Трампа в сфере недвижимости и услуг.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34%-ные пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

На этом фоне фондовый рынок США обвалился до уровня начала пандемии коронавируса. Пошлины Трампа также обрушили акции оборонных компаний Европы. По данным Bloomberg, богатейшие люди мира потеряли $208 млрд после введения пошлин США.

Ранее Трамп предупредил американцев о трудных временах и призвал «держаться крепче».