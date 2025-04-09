Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Итальянская компания продолжит добычу газа в Венесуэле, несмотря на ограничения США

Итальянская нефтегазовая компания Eni продолжит добычу газа в Венесуэле
close
Максим Богодвид/РИА Новости

Итальянская нефтегазовая компания Eni объявила, что продолжит добычу газа для внутреннего потребления в Венесуэле, несмотря на отмену США лицензий иностранным компаниям на работу в республике, заявил главный исполнительный директор Eni Клаудио Дескальци. Об этом сообщает Venezolana de Televisión.

Он подчеркнул, что компания не может остановиться, ведь она является единственной, кто производит газ для Венесуэлы.

Дескальци подчеркнул, что Eni продолжает переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа, чтобы найти решение, которое позволит продолжить работу в Венесуэле после введения американских ограничительных мер.

31 марта власти США запретили итальянской энергетической компании Eni получать оплату за газ, который она добывает в Венесуэле, поставками нефти от государственной венесуэльской компании PDVSA.

Bloomberg подчеркнул, что под удар попадут и другие компании, включая Global Oil Terminals и французскую Maurel et Prom, которым придется свернуть свою деятельность в стране к 27 мая.

Ранее Трамп рассказал о новых мерах США для удовлетворения спроса всей Азии на нефть.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами