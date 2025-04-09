Итальянская компания продолжит добычу газа в Венесуэле, несмотря на ограничения США

Итальянская нефтегазовая компания Eni объявила, что продолжит добычу газа для внутреннего потребления в Венесуэле, несмотря на отмену США лицензий иностранным компаниям на работу в республике, заявил главный исполнительный директор Eni Клаудио Дескальци. Об этом сообщает Venezolana de Televisión.

Он подчеркнул, что компания не может остановиться, ведь она является единственной, кто производит газ для Венесуэлы.

Дескальци подчеркнул, что Eni продолжает переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа, чтобы найти решение, которое позволит продолжить работу в Венесуэле после введения американских ограничительных мер.

31 марта власти США запретили итальянской энергетической компании Eni получать оплату за газ, который она добывает в Венесуэле, поставками нефти от государственной венесуэльской компании PDVSA.

Bloomberg подчеркнул, что под удар попадут и другие компании, включая Global Oil Terminals и французскую Maurel et Prom, которым придется свернуть свою деятельность в стране к 27 мая.

Ранее Трамп рассказал о новых мерах США для удовлетворения спроса всей Азии на нефть.